- In Tongeren is een vrouw in levengevaar nadat ze al fietsend met haar man, door een auto van de weg werd gereden.- De nieuwe richtingen aan de UHasselt bewijzen bij de inschrijvingen meteen hun marktwaarde.- Twee scholen voor buitengewoon onderwijs in Limburg krijgen samen 180 extra plaatsen voor leerlingen met bijzondere noden. Het gaat om Sint-Elisabeth in Peer en Sint-Barbara in Beringen. - De Zonhovense Sam Vandermaesen vertrekt eind deze week naar Oeganda om er het afvalprobleem voor een stukje op te lossen.- En heuglijk nieuws uit Maaseik. Hubert en Jan Van Eyck zijn bekroond met het ereburgerschap. De argumentatie is uitgebreid, want een geboorteakte is er niet.