Een motard van de politie Carma is gisterenavond gewond geraakt, nadat hij aangereden werd door een chauffeur die wegvluchtte van een drugscontrole. De agent is tijdelijk arbeidsongeschikt, de bestuurder kon ontkomen. De politie Carma voerde zondag tussen 13 en 21u een verkeersactie rond drugs in het verkeer uit op verschillende plaatsen in Bocholt, Kinrooi en Oudsbergen. Rond 18u30 probeerde een voertuig de controle op de Weg naar As in Oudsbergen te ontvluchten. Een inspecteur met motor zette meteen de achtervolging in. In de Leyssenstraat in Louwel werd de motorfiets aangereden door de vluchtende bestuurder. De inspecteur kwam tegen een geparkeerd voertuig terecht en raakte gewond. Hij is tijdelijk arbeidsongeschikt. De bestuurder van de wagen kon wegvluchten. De politie Maasland kwam ter plaatse voor de vaststellingen en stelde een PV op voor gewapende weerspannigheid. De schade aan het dienstvoertuig is aanzienlijk. Drie bestuurders onder invloed van drugs Tijdens de controles op zondag werden in totaal drie bestuurders betrapt onder invloed van drugs. Hun rijbewijzen werden ingetrokken voor 15 dagen. Een andere bestuurder reed onder invloed van alcohol en was zijn rijbewijs zes uur kwijt. Vier andere chauffeurs kregen een bekeuring omdat ze hun gordel niet droegen. Twee wagens waren technisch niet in orde en nog drie voertuigen waren niet geldig gekeurd.