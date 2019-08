Afgelopen nacht is er een plofkraak gebeurd in het KBC-bankkantoor in Kinrooi. Bewoners van de Breeërsteenweg werden om 4 uur ’s nachts wakker van een knal en zagen de daders wegrijden met de wagen. Volgens de burgemeester is er geen buit gemaakt.Het is niet de eerste keer dat er een plofkraak gebeurt in Kinrooi. "We zijn het stilaan gewoon. Nog één bank hier in Kinrooi, en dan hebben ze alle banken gehad," klinkt het bij de buurtbewoners. Er werden explosieven gebruikt om de bankautomaat open te breken. De schade aan het kantoor ten gevolge van de ontploffing is groot, maar de inbrekers slaagden er niet in om geldbiljetten te stelen. De politie kon ter plaatse en in de omgeving geen verdachte personen meer aantreffen en stelde een veiligheidsperimeter in. Uit veiligheidsoverwegingen zijn enkele bewoners van de bovenliggende appartementen even geëvacueerd, maar zij konden al snel terugkeren naar hun woning. DOVO en het gerechtelijk labo kwamen ter plaatse voor onderzoek. Politie CARMA voerde de eerste vaststellingen uit en de FGP Limburg zet het onderzoek verder.