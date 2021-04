Marleen Plessers van Chevron Phillips Chemicals in Tessenderlo is de nieuwe Management Assistant van het Jaar. Voka – Kamer van Koophandel Limburg reikt de prijs ieder jaar uit op ‘secretaressedag’, dat iedere derde donderdag van april plaatsvindt. Inez Bedin (APK Group, Pelt) en Kathleen Vermijl (Euro Shoe Group, Beringen) waren de andere genomineerden. De jury is duidelijk in haar motivering: “Marleen is een erg warm, rustig en vriendelijk persoon. Die positieve ingesteldheid is erg belangrijk voor een management assistant. Het feit dat Marleen meermaals genomineerd werd door collega’s voor de D&I (Diversity & Inclusion) award toont aan dat ze erg geliefd is in het bedrijf. Een luisterend oor zijn voor de collega’s is in deze tijden erg belangrijk en die rol vervult ze met verve.” Plant manager Patrick Wijnen is alvast erg enthousiast met de bekroning van zijn rechterhand: “Dit is oververdiend, want Marleen is een geweldige management assistant. Ze is loyaal, discreet, proactief, steeds positief en enthousiast. Ze is zeer teamgericht en steeds bereid om anderen te helpen. Dit is oververdiend!”