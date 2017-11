*De politie zet extra patrouilles in na het schietincident bij de Turkse culturele vereniging in Waterschei. Burgemeester Wim Dries van Genk roept op tot kalmte. *Het is hoogst uitzonderlijk in november. De brandweer moet nog altijd uitrukken voor het verdelgen van wespennesten. *Limburger Koen Van Rompaey uit Gingelom komt aan het hoofd van de vzw Olmense Zoo. Hij hoopt dat de dierentuin een doorstart maakt en snel terug open kan. *Jezelf grimeren, het is dè rage voor Halloween. *En bij Todi in Beringen zijn 6 kogelvissen uitgezet. Het duikcentrum hoopt ermee te kweken, en dat zou in gevangenschap een primeur zijn.