Filet Puur stelt nieuwe productie Yerma voor in de Kimpel

Het gratis stadsfestival Genk on stage lost dertien nieuwe namen. Zo maakt Factor J met School is Cool, SX en Dr Lektroluv zijn drie headliners bekend. De Main Stage krijgt op vrijdag 23 juni hoog bezoek van The Sore Losers. Een andere opvallende naam is Van Echelpoel, die intussen een fenomeen is geworden in Vlaanderen. De Spaanse The Excitements, Bai Kamara Jr. uit Sierra Leone en de Amerikanen van Tyler Bryant & The Shakedown geven de line up een internationaal tintje. DJ’s Faisal, The Whatevers, Jules X, M&T feat. MC Mota en RTTN feat. MC Seko vullen de affiche verder aan. Drie headliners voor Factor J Factor J heeft zijn drie headliners gestrikt. Op vrijdag 23 juni komt Belgisch dj-legende met het groene masker Dr Lektroluv (Elektrik World Classics) Factor J op zijn kop zetten. Zaterdag 24 juni speelt het grootse School is Cool een feestelijke set op datzelfde podium. SX sluit op zondag 25 juni Factor J af. Scheurende gitaren op Main Stage De rockende vrijdag op de Main Stage krijgt stevige versterking van Limburgs bekendste exportproduct. The Sore Losers brengen hun derde plaat 'Skydogs' mee en zullen nog maar eens bewijzen waarom zij aan de top staan van de Belgische gitaarmuziek. Andere gitaren komen die dag van het Amerikaanse Tyler Bryant & The Shakedown. De Amerikaanse band tourt deze zomer normaal in het gezelschap van Guns 'n Roses, maar maakt een gezellige tussenstop in Genk op één van hun vrije dagen. Ziet 'm duun en nog meer dj's Terug naar Factor J waar Kempisch wereldfenomeen Van Echelpoel zijn allereerste volledige live show zal brengen op zondag 25 juni. Dr Lektroluv krijgt op vrijdag 23 juni versterking van Faisal, de huidige nummer één-dj in België. Factor J² krijgt dit jaar een fikse update. De tent maakt plaats voor een open en een gezellige ruimte die helemaal in de sfeer van de huidige festivals zit. Nieuw dit jaar zijn ook de afsluitende dj's op iedere avond. Zaterdagavond wordt het podium gehost door Whatever! met The Whatevers en Jules X die beiden een rock-'n-roll set zullen draaien waarbij ook andere genres niet geschuwd worden. Op zondag wordt het knallen geblazen met M&T. Exotisch stadscentrum De line-up wordt verder aangevuld met Bai Kamara Jr., een urban gipsy uit Brussel met roots in Sierra Leone. Meer funk en soul uit Spanje met The Excitements: een ontzettend strakke live band die doet hunkeren naar de jaren 50 en 60. Op 22 mei worden de laatste namen aangekondigd voor Genk on stage. Eerder werden o.a. Gogol Bordello (US), Milow, Stan Van Samang, Cleymans & Van Geel, Arno, Meuris XL, Meskens in Motown, Tamino, Tout Va Bien en Het Zesde Metaal op de wereld losgelaten. Het festival Genk on stage vindt plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni.