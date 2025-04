Fink rekent op thuisreputatie en de twaalfde man tegen Union

door Tom Kums

"We weten dat het zondag een heel belangrijke wedstrijd is, maar we hebben alleen maar positieve druk". Dat zijn de woorden van Thorsten Fink in de aanloop naar de topper van zondag tegen het nummer 3, Union. Door de nederlaag vorige week op Club Brugge, ziet Genk zijn titelrivaal naderen tot op 1 punten. En ook Union, dat al 9 op 9 pakte, krijgt de competitieleider in het vizier. Toch is er van paniek geen sprake in de Cegeka Arena. Bovendien is iedereen terug fit om zondag in een uitverkocht stadion de ongeslagen thuisreputatie te verdedigen.