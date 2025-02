Flow Dining uit Lanaken is Limburgse starter van het jaar 2024

Flow Dining uit Smeermaas bij Lanaken heeft de prestigieuze titel 'Starter van het Jaar 2024' in de wacht gesleept. Het is opmerkelijk want de onderscheiding van Unizo Limburg gaat naar een hotel met restaurant dat nog maar een dikke maand geopend is. Maar het is en lange weg geweest om te geraken waar het jonge ondernemerskoppel vandaag staat. De jury spreekt dan ook over een doorzettingsprijs en een frisse wind in een traditioneel horecalandschap. Maar vooral het adembenemende uitzicht overtuigde onze journalist.