Foorkramers houden protestmars met 100 wagens door Limburg

De gemeente Lanaken gaat een open natuurverbinding aanleggen tussen de Vallei van de Munsterbeek en de vijvers van De Hoefaert. Een groene ‘corridor’ zal de twee natuurgebieden met elkaar verbinden, wat de overlevingskansen van verschillende dier- en plantensoorten vergroot. Om de natuurlijke verbinding te kunnen realiseren, werden enkele waardevolle gronden op Gellikerheide en Lanakerheide aangekocht. Hier start de gemeente eerst met het landschapsherstel om in een latere fase de corridor aan te leggen. Het Maatwerkbedrijf De Winning vzw is vandaag gestart met het landschapsherstel op Gellikerheide. Hier zullen in eerste instantie de betonnen palen en de prikkeldraad opgeruimd worden. Daarna verdwijnt de oude chalet en zullen de dode en zieke sparren op het grondgebied gekapt worden. Zo wordt de nodige ruimte gecreëerd voor een open natuurverbinding tussen de Vallei van de Munsterbeek en de vijvers van De Hoefaert. Via deze corridor zullen dieren en planten zich makkelijker kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden. Dieren krijgen zo de nodige bewegingsruimte om zich voort te planten, voedsel te zoeken of een geschikte leefomgeving te vinden. De aanleg van de natuurlijke verbinding start in 2021. Herstel Bosranden Deze werken kaderen binnen een breder bosbeheerplan. Zo pakt de gemeente de komende periode ook het herstel van de bosranden in de natuurgebieden aan. Woekerende exoten in de bosrand zullen gefreesd worden en streekeigen bomen zoals zomereik en ruwe berk blijven behouden. Op deze manier wordt er gezorgd voor meer variatie en biodiversiteit. Hierdoor worden de bossen in Lanaken ook weerbaarder tegen de klimaatverandering.