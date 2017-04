Ford-site alweer geteisterd door koperdieven

In het Tongerse hof van assisen is de jury samengesteld voor het proces van de 47-jarige dakloze Nederlander Edward, die terechtstaat voor de moord op de dakloze Mostapha Atillah. De gruwelijke feiten speelden zich af in een Hasselts kraakpand in 2014 in een milieu van criminele drank- en drugverslaafden.