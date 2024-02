Forse groei nieuwe horecazaken in Limburg

door Dirk Billion

Meer en meer Limburgers werken in de horeca. Het is in het hele land de enige sector die zo fors groeit. De flexi- en studentenjobs zelfs niet meegerekend is er een stijging met 14 procent in de tewerkstelling de laatste vier jaar. Dat blijkt uit nationale cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta. Wat Limburg betreft, groeit het aantal starters in de horeca met 9,2 procent. Unizo Limburg is tevreden maar relativeert. Na tien jaar overleeft van die starters een derde.