door TVL Produktie

Als Johan Cruijff, Margaret Tatcher of zoals Dicaprio en Winslet op de Titanic.. de rusthuisbewoners van De Visserij in Diepenbeek zijn zelf onderwerp van een bijzondere foto-expo in zwart wit. Uren kan je er naar kijken en de modellen zijn fier als echte vedetten. Het mooie is dat de originele foto's in hetzelfde kader zitten.