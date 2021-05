Naar Vuurdoop dan, het festival dat georganiseerd wordt door de tweedejaarsstudenten van PXL Music. Vier dagen lang worden er de alumni en afstudeerprojecten van PXL Music in de schijnwerpers gezet. In de digitale schijnwerpers wel dit jaar, want een reguliere editie is door corona nog niet mogelijk. Maar voor de studenten is het toch nog de apotheose van een apart jaar.