Een 4-jarige kleuter uit Maasmechelen was een tijdlang vermist nadat hij werd vergeten op een bus na een schooluitstapje. De moeder van de jongen wil haar verhaal delen in de hoop dat het niet meer gebeurt. De jongen was samen met zijn klas met de bus naar de bibliotheek gebracht. De rit bedroeg zo'n twee kilometer. Bij aankomst aan de school bleek dat de jongen zijn gordel niet loskreeg. Terwijl iedereen uit de bus liep, vertrok de bus opnieuw richting stelplaats. Even later werd de jongen ongedeerd teruggevonden door de chauffeur. De schooldirectie communiceert via het lokaal bestuur van de gemeente. De school gaat via een gedetailleerde tijdlijn in kaart brengen waar het juist is misgelopen.