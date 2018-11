Francesca Vanthielen staat zondag met Assisen op de planken in Hasselt

Phil Kevin is helemaal terug. En dat viert hij met een gloednieuwe cd. De Truiense zanger raakte dertig jaar geleden bekend via de monsterhit 'Komaan En Doe Het', maar raakte de afgelopen jaren wat in de vergetelheid. In 2016 maakte hij dan zijn comeback en bracht heel wat nummers uit, die worden nu verzameld op een album met de toepasselijke naam "Helemaal Terug".