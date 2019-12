Françoise Chombar van Melexis is de Limburgse Ondernemer van het Jaar

Treden Els Paesmans en Koen Quaghebeur in januari in de voetsporen van Stijn Bijnens en Ronnie Leten? Het koppel uit Sint-Truiden is met Globachem genomineerd voor de Manager van het Jaar. De expert in gewasbeschermingsproducten is de jongste jaren zeer snel gegroeid en heeft dit jaar een overname gedaan in Engeland. Zeven januari maakt het weekblad Trends bekend wie de winnaar is, maar onze journalist ging er vandaag al peilen waarom de famliliale KMO in Brustem de nominatie op zak heeft.