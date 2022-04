- Hotels in Limburg zijn bijna volgeboekt tijdens de paasvakantie. Ook na de coronacrisis blijft Limburg een toeristische topbestemming in Vlaanderen.- Op de eerste dag van de paasvakantie opent La Biomista zijn deuren in Genk. We krijgen een exclusieve rondleiding in de studio van kunstenaar Koen Vanmechelen.- Het is een goed idee volgens verkeersexperten, maar minister van mobiliteit Lydia Peeters is niet gewonnen voor een snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur op de autostrade.- STVV doet een goede zaak in de strijd voor een ticket voor play off twee na winst tegen Zulte Waregem. De druk op Racing Genk om morgen te winnen tegen Eupen wordt nog wat groter.- En basisschool de Twinkelaer in Dilsen-Stokkem verbreekt het wereldrecord wafels bakken.