Welkom Wolf heeft beelden vrijgegeven van de zwangere wolvin Noëlla. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bevestigde gisteren al dat ze voor de derde keer drachtig is. In de video zijn drie van de huidige vijf Limburgse wolven te zien, gefilmd door een wildcamera van Welkom Wolf in de corridor tussen de twee belangrijkste kerngebieden van de wolven. De laatste wolf die in beeld komt, heeft een buikje. De video dateert van 23 maart 2022. “Dat wolvin Noëlla nu zwanger is, is geen verrassing”, vertelt Jan Loos van Welkom Wolf. “De paartijd van wolven in Europa is immers beperkt tot de maand februari. Na een draagtijd van ongeveer 63 dagen worden de welpen geboren tussen half april en half mei. Dat heeft de natuur zo geregeld, zodat de welpen kunnen opgroeien in het seizoen waarin er volop prooien beschikbaar zijn. De twee vorige jaren beviel Noëlla steeds in de tweede helft van april en dat zal dit jaar wellicht ook weer het geval zijn.” Vijf Limburgse wolven Nadat de twee jaarlingen - de enige overlevende welpen van 2020 - zijn weggetrokken rond de jaarwisseling, blijven in het Limburgse roedel momenteel nog slechts de ouders August en Noëlla over, samen met drie overlevende welpen van 2021. De andere drie welpen van 2021 zijn doodgereden, één binnen het Limburgs territorium, twee andere op snelwegen over de grens in Nederland. “Wie dacht dat het aantal wolven steeds verder zou oplopen, heeft nu alvast het bewijs dat het zo niet in elkaar zit. Het aantal wolven zal altijd blijven schommelen tussen pakweg 5 en 10, afhankelijk van het tijdstip in het jaar”, aldus Loos.