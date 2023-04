Fruittelers stemmen massaal voor fusie veilingen: vakbonden ongerust over banenverlies

In Genk is vanmorgen de campagne 'Maand van de Markt' op gang getrapt. Heel de maand kunnen bezoekers van de 25 Limburgse markten prijzen winnen na een aankoop. Het moet de populariteit van de markten nog eens extra in de verf zetten, want markten zijn terug hip en trendy. Om markten ook in een hippe en klantvriendelijke omgeving te laten doorgaan, voorziet Vlaams minister Jo Brouns nu 10 miljoen euro, om steden en gemeenten een duwtje in de rug te geven om hun handelscentra te verfraaien en euvels zoals parkeerproblemen weg te werken. Ook de provincie komt met geld en advies over de brug.