* Koningin Mathilde heeft een blitzbezoek aan Limburg gebracht. Ze was in Munsterbilzen, waar ze werd rondgeleid in de kinder- en jongerenafdeling van het psychiatrisch ziekenhuis. Normaal is het een gesloten wereld, maar voor één keer waren de camera's toegelaten.* Zo'n 80 procent van de cipiers in Hasselt heeft het werk voor 24 uur neergelegd uit protest tegen de overbevolking in de Belgische gevangenissen.* De restauratie van het Begijnhof in Hasselt loopt vertraging op. Wij kregen een exclusieve rondleiding.* Zondag is het erop of eronder. Als Genk play-off 1 niet haalt, is het seizoen mislukt, aldus trainer Wouter Vrancken.* En vandaag was het pyjamadag. We volgden Fenya uit Nieuwerkerken. Zij krijgt les dankzij Bednet.