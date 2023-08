Gallo-Romeins museum ziet drie stukken verschijnen op Vlaamse Topstukkenlijst

Van de Moer Instruments, een groep die vooral actief is in het westen van Vlaanderen, opent op 1 september een achtste winkel. in Hasselt. De speler doet dat in de vorm van een Pick&play-concept in het gekende Café Café. Met de opbrengsten gaat de bekende bar concerten financieren. De winkel zal vooral 's avonds geopend zijn tijdens de openingsuren van het café. "Het is op die momenten dat muzikanten bij ons an de toog zitten," weet Maxim Willems van Café Café. Het concept is samengevat als Pick & play: Wie wil zal dingen kunnen uitproberen en de winkel zal een beperkte ruimte innemen waar muzikanten veelgebruikte artikelen kunnen kopen zoals snaren en drumstokken. Grotere artikelen kunnen afgehaald worden."Een aparte winkel openen met een groot magazijn, dat zou te veel risico inhouden. Op deze manier hoeven we niet te veel te investeren," aldus Willems. Idee ontstaan in de loges van KRC Genk Het idee om de muziekwinkel in Hasselt te openen ontstond in de loge van van KRC Genk. "Ik was toen aan het babbelen met een groothandelaar in muziekartikelen. Niet veel later was er een deal met Van de Moer," aldus Willems. Daarmee wordt het vertrek van Jacky Claes in Hasselt opgevuld, volgens Van de Moer. "Met dit concept kunnen we ons helemaal richten op studenten, die vaak in het café komen," klinkt het daar. Opbrengsten voor concerten De opbrengsten die Café Café uit de winkel zal halen, zal helemaal gaan naar de financiering van bands om concerten te kunnen blijven aanbieden. "Na de sluiting van Muziekodroom maken we er onze missie van om de muziekscene van Hasselt in stand te houden. We moeten alles namelijk op eigen krachten doen, want subsidies zijn er niet."