De lokale politie Tongeren-Herstappe heeft gisterenochtend een lockdownfeest stilgelegd in een vakantiewoning in Tongeren. In totaal werden er 18 feestvierders uit Frankrijk aangetroffen. Zij kregen allemaal een coronaboete. De politie Tongeren-Herstappe kreeg gisteren in de vroege ochtend een klacht binnen van nachtlawaai in de omgeving van de Muntstraat in Tongeren. Eenmaal ter plaatse bleek het om een vakantiewoning te gaan. De politieploegen hoorden luide muziek en verschillende stemmen vanuit de woning komen. Binnen kon de politie vaststellen dat er een verjaardagsfeest aan de gang was. In de woning werden 18 personen aangetroffen. Het ging om 12 vrouwen en 6 mannen tussen de 19 en 26 jaar oud. Zij hadden allemaal de Franse nationaliteit. De feestvierders werden overgebracht naar het commissariaat, waar zij allemaal een boete van 250 euro kregen. Het parket van Limburg werd in kennis gesteld van de feiten