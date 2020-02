Garage brandt volledig uit in Alken

In Bilzen zijn deze voormiddag 31 everzwijnen geschoten tijdens een drukjacht in de bossen van Groenendaal, Zangerheide en het Munsterbos. Maar liefst 56 jagers en 60 vrijwilligers namen deel aan de jacht. De drukjacht werd grondig voorbereid. De afgelopen dagen zijn meer dan veertig houten hoogzitten aangebracht in het jachtgebied, van waaruit de jagers op het wild konden schieten. Een zestigtal ‘trackers’ doorkruisten de bossen om de everzwijnen in beweging te brengen. De dieren werden niet opgejaagd of opgedreven en bleven daardoor in het gebied zelf. Schade aan natuur en omgeving De everzwijnpopulatie in Bilzen is te groot geworden, omdat de dieren in het betreffende gebied geen natuurlijke vijanden hebben en ze er een groot voedselaanbod vinden. Bovendien overleven er meer jongen door de zachte winters. Een te grote populatie everzwijnen houdt risico’s in voor natuur, landbouw en mens. Zo vernielen ze landbouwgewassen, richten ze ravage aan in privétuinen en zijn ze een gevaar voor het verkeer. Het kwam recent nog tot zware aanrijdingen op Abbendaal en de Taunusweg.