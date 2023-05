Garagerockband The Sha-La-Lee's brengen nieuw album 'Garbage Dreams' uit

door Nick Buysmans

De Limburgse garagerockband The Sha-La-Lee's brengt op vrijdag Garbage Dreams uit, een nieuw album. The Sha-La-Lee's maakt met dit album een comeback, want de band heeft jarenlang stilgelegen. Het is zelfs bijna een nieuwe band, want van de originele groep blijven enkel Christophe Vaes en gitarist Cedric Maes over. Die laatste zet nu even zijn andere band, The Sore Losers, aan de kant om zich volledig te focussen op The Sha-La-Lee's.