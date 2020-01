Garages uitgebrand in Houthalen

Er zijn grote veranderingen op til bij het huisvuil in Limburg. Vanaf midden 2021 zal Limburg.net het huisvuil ophalen in 6 verschillende en gekleurde zakken. Dat is tenminste de bedoeling, want er zijn nog meningsverschillen. 80 procent van de Limburgse gemeenten en steden is akkoord om het OPTIMO-systeem in te voeren. De gemeenten, die voor hun huisvuil nog bakken hebben en de steden Hasselt en Genk hebben nog bezwaren. Het principe is: u sorteert thuis en zet alle zakken samen om de twee weken buiten. Die worden dan door één huisvuilwagen opgehaald. In Lommel is het systeem uitgeprobeerd. Daar is vandaag het nieuw recyclagepark officieel geopend.