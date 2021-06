Gastcuratoren Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée stellen nieuwe expo Modemuseum voor

Deze zaterdag organiseert het Beringse bedrijf en festivalspecialist Enthion in samenwerking met stad Beringen een gratis testevent in Casino Beringen. Iedereen kan zich inschrijven voor het event. Een 80-tal bezoekers zullen ook effectief naar het event mogen. "Iedereen kan zich inschrijven op de website. Daar geef je aan of je al eens besmet bent geweest met het coronavirus en of je al een vaccin hebt gehad. Indien je al gevaccineerd bent, willen we ook weten welk vaccin en hoeveel inentingen je hebt gehad. We willen met het evenement nagaan hoe het certificaat werkt dat mensen krijgen na de sneltest ter plekke. Deze procedure zal ook van kracht zijn in de volgende fase van de versoepelingen", vertelt zaakvoerder Jan Verschraegen van Enthion. Informatie halen uit testeventsBurgemeester Thomas Vints is tevreden dat dit testevent kan plaatsvinden in Beringen: "Testevents zijn enorm leerrijk en tonen ons welke evenementen op welke manier mogelijk zijn. De rode draad is hierbij duidelijk, testen. Voor de start van het evenement leggen de deelnemers een sneltest af onder medische begeleiding van een arts. Bij een positieve test, dient de volledige bubbel het evenement te verlaten. Bij een negatief resultaat krijg je via het certificaat toegang tot het evenement." Tijdens het evenement zitten de bubbels gescheiden en enkel zittend mag het mondmasker af. Daarnaast kan je voorafgaand en tijdens de pauze ook een drankje en hapje nuttigen. Live-band en Champions League"Zo’n 80 bezoekers kunnen genieten van een optreden van de lokale punkrockgroep Prezidentz en de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea op groot scherm volgen", voegt schepen van Evenementen Werner Janssen toe. "Prezidentz spelen voor de gelegenheid covers van bands uit Manchester en Londen, de twee steden die het later die avond al voetballend tegen elkaar opnemen." "Als stad stellen we het Casino en onze medewerkers graag ter beschikking om het evenement te doen slagen en hieruit zelf ook lessen te trekken. Zo kunnen we het ventilatiesysteem in de schouwburg van CC Beringen, met automatische CO₂-detectie, uittesten. Wanneer de drempel van 900 deeltjes per miljoen overschreden wordt, gaat de ventilatie automatisch een versnelling hoger. Ook voor brasserie Whatz Hap is het een goede test om alles coronaproof te organiseren. Uiteraard zullen we er eveneens op toezien dat ook achter de schermen (o.a. techniek en kleedkamers) alles veilig verloopt," vertelt Cultuurschepen An Moons. Wil je dit testevent graag bijwonen? Schrijf je dan in via www.testevenement.com. Nadien hoor je of je deel mag uitmaken van het testpubliek.