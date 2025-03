Van alle inwoners van de centrumsteden in België zijn Hasselaren het gelukkigst. Dat blijkt een onderzoek van de universiteit van Gent. Gemiddeld geeft de Hasselaar zichzelf een geluksscore van net geen 7,5 op 10, dat is anderhalve procent meer dan het Vlaamse gemiddelde. Maar waarom zijn ze zo gelukkig in de Jeneverstad? We vroegen het aan de Hasselaren in de straat.