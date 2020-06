Gedaan met nachtelijke coronafeestjes op straat in Hasselt: laatste pint wordt getapt om half 1

In As worden vandaag en morgen tien bewakingscamera’s geïnstalleerd aan het oude Station. De camera’s moeten overlast en vandalisme tegengaan en ook het veiligheidsgevoel op de toeristische site verhogen. Daarnaast investeert de gemeente ook in een mobiele camera, die in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wordt ingezet. In het verleden waren er al meermaals incidenten van overlast en vandalisme aan het Station van As. Zo werden treinwagons met graffiti beklad en verschillende infopanelen vernield. Na een succesvol tijdelijk cameratoezicht op de site in 2017, gaat de gemeente nu opnieuw een samenwerking aan met het Limburgse bedrijf The Safe Group voor de installatie van tien nieuwe, permanente camera’s. Op die manier hopen zij vandalen af te schrikken en eventuele daders sneller te kunnen vatten en bestraffen. “De stationssite is één van de toeristische uithangborden van onze gemeente. Ook onze inwoners hechten veel belang aan dit stukje geschiedenis én toekomst van As”, zegt burgemeester Tom Seurs “Opdat iedereen - van en buiten As - deze prachtige site in alle veiligheid kan bezoeken, investeren we nu in permanente camerabewaking.” Ook zal er voortaan een mobiele camera worden ingezet om het sluikstorten in de gemeente tegen te gaan. Privacy Volgens burgemeester Tom Seurs moet niemand zich zorgen maken om zijn privacy. “De beelden worden enkel en alleen bekeken bij melding van een inbreuk. Je wordt dus niet constant bekeken. Wie iets vernielt of een inbreuk begaat, zal daarentegen sneller gevat kunnen worden.” Daarvoor werkt de gemeente As nauw samen met de politiezone CARMA. Om bezoekers en inwoners te informeren over de aanwezigheid van camera’s, worden er informatieborden op de stationssite en aan de invalswegen van de gemeente geplaatst.