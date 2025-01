Gedichtendag: politie CARMA maakt kinderen warm voor het werk van de agent

En eindigen doen we met een toch wel bijzondere tentoonstelling "The life history of Frans Billen". En wie kent er Frans Billen niet? De autohandelaar uit Hasselt begeleidde honderden vedetten uit de film- en muziekwereld in zijn limousine en vergaarde zo een omvangrijke collectie foto's waarvan er nu een duizendtal te zien zijn in de TT-wijk in Hasselt. Tot 22 januari zijn ze daar gratis te bezichtigen.