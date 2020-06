Gedupeerden Vestiville wachten al een jaar op terugbetaling

William Nuyens, ook wel bekend als rapper 'WILL' bracht 19 juni zijn nieuwe EP uit. Als voorbode dropte hij eerder al de videoclip van 'EENMANS' in samenwerking met producer/rapper Kingcaid9, en de single 'APART' als officieel startschot voor zijn aankomend project. "Met dit nummer wou ik terug back to the roots of hiphop. 'APART' beschrijft het gevoel dat ik heb in het leven. Iedereen is apart, niemand is hetzelfde, en ik denk dat iedereen zich ook op een bepaalde manier gaat kunnen vinden in het nummer, en het is juist dat wat ik er ergens mee wou bereiken: apartheid brengt samenhorigheid," vertelt de Peltse rapper. En samenhorigheid is te horen op het project: let meerdere samenwerkingen en een variatie aan beats, raps en zang. "Dit project heeft een speciale betekenis voor mij. Ik heb al veel nummers gemaakt, maar hier heb ik hart en ziel in gestoken om alle details te laten kloppen. 'AUTOMATISCHE PILOOT' benadrukt het gevoel dat ik heb als ik terugkijk naar hoe alles voor mezelf verlopen is. Dan lijkt het soms alsof ik die dingen niet zelf heb gedaan en dat ik overal ben doorgegaan zonder erbij stil te staan. De laatste jaren in mijn leven waren een rollercoaster, maar door de zigzag van gevoelens en emoties, wist muziek altijd zijn plek te kennen. Het houdt me met mijn voeten op de grond als ik afgeleid word." De EP is een samenwerking tussen IMPULSIVrecords en Anders Media.