Geen bijkomend onderzoek, want bloedstalen buschauffeur Sierre zijn vernietigd

Tijdens een spectaculaire achtervolging tussen Sint-Truiden en Tongeren, werd de wagen van een onschuldige Hoeselaar geramd door een politiecombi. De man werd even onder schot gehouden omdat de agenten dachten dat hij de dader was. De man komt er met de schrik van af. Niet veel later kon de politie de echte dader vatten. De bestuurster van de vluchtauto had geen rijbewijs of verzekering.