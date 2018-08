Geen blauwalg meer in Heerenlaak in Maaseik

- Wolvin Naya heeft een lief gevonden. Er is een mannetjeswolf afgezakt naar Limburg. De kans bestaat dat ze samen in Leopoldsburg de eerste wolvenroedel in ons land stichten. - Scholen in Riemst starten een solidariteitsactie voor de waterschade waardoor vijf gezinnen op straat staan. - Huiswerk in de lagere school is nergens goed voor. Bovendien vergroot het de sociale kloof. Dat blijkt uit onderzoek van hogeschool UCLL. - Twee dagen voor de start van Pukkelpop is geen enkele festivaldag uitverkocht. - En met een voetbalkamp voor kinderen in Tongeren gaat Real Madrid op zoek naar de Thibaut Courtois van de volgende generatie.