Geen celstraf, wel een boete voor Wellenaar die das doodknuppelde

- Een wolf die op klaarlichte dag door de tuinen wandelt, zorgt voor onrust bij de inwoners van Oudsbergen. De discussie tussen voor-en tegenstanders van de wolven in Limburg laait weer op. - Pelt is geen kandidaat om in een grote fusie tussen Noord-Limburgse gemeenten te stappen. De fusie tussen Overpelt en Neerpelt is over de hele lijn geslaagd. Dat zegt toekomstig burgemeester Dennis Fransen in zijn eerste studiogesprek met TV Limburg.- Wetenschappers verwachten een zachte en droge winter. Ook in Limburg is de klimaatverandering zichtbaar als nooit tevoren.- Veel huisdieren die tijdens de coronacrisis zijn gekocht, worden nu tijdens de energiecrisis aan de deur gezet. Het Opvangcentrum voor Vogels en Zoogdieren in Heusden-Zolder kan de toevloed niet meer aan en last een opnamestop in. - En Racing Genk blijft de topprestaties aan elkaar rijgen. Genk boekte tegen Anderlecht de tiende overwinning op rij en sluit het jaar af met 10 punten voorsprong op eerste achtervolger Union.