Geen crisis in de boekhandels

door Geert Kusters

Het was vandaag dag van de boekhandel. Boekenwinkels over heel de provincie probeerden via allerlei acties de lezer naar binnen te lokken. Want de start van de zomervakantie is traditioneel een moment dat er veel boeken verkocht worden. En ook al is een e-reader gemakkelijk om leesvoer mee te nemen op vakantie, toch geven de meeste mensen nog altijd de voorkeur aan de papieren versie. Van een crisis in de boekhandel is er dus helemaal geen sprake. Dat bleek toch vanmiddag bij boekhandel Grim in Hasselt.