Morgen is het zover. Dan kruisen Racing Genk en STVV de degens in de Beker van België. De inzet is een plaats in de kwartfinale. Voor Genk is het van moeten na de dramatische prestatie zondag. De druk ligt bij de thuisploeg, maar STVV en Peter Maes willen hun huid duur verkopen. De twee trainers blikten vanmiddag vooruit op de de bekerclash.