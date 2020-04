- Als we ons de komende weken niet strikt aan de coronaregels houden, komt de exit in het gedrang. Dat zegt expert Geert Molenbergs in een gesprek met TV Limburg. Voor de opening van de winkels en het bezoek van familie en vrienden moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nog fors naar beneden. - Café Coureur in Borgloon krijgt een boete wegens overtreding van het samenscholingsverbod.- Toni Coppers stelt middenin de coronacrisis de lancering van zijn nieuwe boek uit om de boekenwinkels te steunen.- De verdachte van de moordpoging op zijn vriendin en haar dochter in Beringen is opgepakt in Antwerpen en intussen aangehouden. Hij takelde zijn slachtoffers zwaar toe met een hamer.- En wolvin Noëlla is zwanger. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat het leefgebied van de Limburgse wolven streng laten bewaken nadat vorig jaar de zwangere wolf Naya gedood is door onbekenden.