Geen incidenten na extra politiecontroles aan zwembad Kapermolen

Door het goede weer werd er de voorbije dagen niet alleen gezwommen in zwembaden, maar ook in kanalen, grindplassen of zandputten. Zoals in Lommel nabij Zandbedrijf Velbo. Zwemmen is daar nog steeds verboden, maar dat laten heel wat mensen niet aan hun hart komen. Ondanks dat het water op plaatsen erg diep en dus ook ijskoud is. Stad Lommel blijft dan ook waarschuwen voor de risico's ervan. Zeker omdat er in het verleden verschillende dodelijke slachtoffers vielen. Maar burgemeester Bob Nijs wil wel aan een oplossing werken waarbij er de komende jaren wél gezwommen kan worden.