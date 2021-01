Deze week starten Thes Sport en Heur-Tongeren de trainingen weer op en dat enkel en alleen in functie van hun bekerduel tegen een eersteklasser. Want de verwachting is dat de competitie niet meer zal heropstarten. Versoepelingen moeten we niet verwachten vrijdag. En zonder publiek en het gebruik van de kantine is het voor kleine clubs onleefbaar. Het perverse aan het bekerduel is daarenboven dat niet spelen financieel voordeliger is dan wél spelen.