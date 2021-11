Geen massa-evenementen meer? "Winterland zal hoe dan ook plaatsvinden"

In Tongeren wordt de viering van carnaval beperkt tot een open lucht event. Dat hebben het schepencollege en de burgemeester beslist naar aanleiding van de stijgende coronacijfers. Carnavalisten die meelopen in de stoet moeten een mondmasker dragen en zijn verplicht om hun coronapas te scannen. Deze zondag wordt er in Tongeren carnaval gevierd. Normaal gezien is dat met Carnavalsfuif, maar die toelating werd ingetrokken. Wel mogen de horecazaken nog togen buiten plaatsen, zonder tent. Dat beslisten de burgemeester en het schepencollege. De politie zal ook aanwezig zijn om toe te zien dat de strengere maatregelen gerespecteerd worden. Om de stoet zo veilig mogelijk te laten verlopen, zaten de veiligheidsdiensten samen met de organisatie. Wie deelneemt aan de stoet, moet een mondmasker dragen en is verplicht zijn of haar Covid Safe Ticket laten controleren. Ook alle bezoekers moeten hun coronapas tonen. Van 13 uur tot 22 uur is het verplicht om een mondmasker te dragen in het centrum van Tongeren. Het vieren eindigt om 22 uur stipt.