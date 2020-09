"We moeten het geweer van schouderen veranderen. Er is nood aan groot Limburgs overleg tussen de werkgeversorganisaties en natuurverenigingen". Dat zegt UNIZO Limburg. UNIZO-topman Bart Lodewyckx vindt het een goed idee dat de natuurbeweging mee opgenomen wordt in het sociaal overleg bij grote Limburgse beslissingen. Ignace Schops drong daar deze week op aan in het TVL Nieuws. De tegenstelling tussen economie en ecologie is totaal voorbijgestreefd, aldus UNIZO. En daarom drong de werkgeversorganisatie ook niet langer aan op de ontwikkeling van de Groene Delle tot industriegebied, waarop Vlaams minister Zuhal Demir besliste om de Groene Delle groen te laten. En dat leidde tot ergernis bij de andere werkgeversorganisaties Voka en het VKW. Nog meer milieudossiers komen eraan. Unizo is wèl voor een vergunning voor het Remostort in Houthalen-Helchteren. "Na overleg, met respect voor ieders belangen", klinkt het.