Heel wat carnavalstoeten in Limburg worden afgelast omwille van het aangekondigde stormweer. Het KMI voorspelt windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur en vaardigt code geel uit. De stoet in Kanne (Riemst) gaat voorlopig wel door met enkele extra maatregelen. Noord-Limburg De hulpverleningszone Noord-Limburg laat weten dat na een grondige analyse geen enkele stoet in de zone mag uitrijden. De veiligheid van de bezoekers en de carnavalisten kan onvoldoende gegarandeerd worden. Het gaat om de namiddagstoeten van Lommel, Hechtel-Eksel, Hamont-Achel en Kaulille. Ook de avondlichtstoet in Pelt zal niet doorgaan. Verschillende carnavalstoeten worden verplaatst. De stoet in Eksel vindt plaats op zaterdag 29 februari. De stoet in Kaullile wordt verplaatst naar zondag 8 maart. Morgenochtend wordt er bekeken of de stoet van maandagnamiddag in Bocholt al dan niet kan doorgaan. De stoet in Lommel wordt verplaatst naar zaterdag 7 maart. De avondlichtstoet in Pelt gaat door op zaterdagavond 29 februari. In Hamont-Achel wordt de stoet volledig geannuleerd, maar in de namiddag vinden enkele activiteiten plaats in de Posthoorn. Midden-Limburg In Lummen en in Zonhoven worden de carnavalstoeten verplaats naar paasmaandag 13 april. Indien de storm niet verergert zijn er vanaf 18 uur festiviteiten gepland in een tent op de markt van Zonhoven. Maasland Een stoet die wel nog doorgaat is die van Kanne in Riemst, maar er worden wel extra maatregelen genomen. Zo mag niemand op het hoogste platform van de praalwagen staan. De carnavalisten moeten ook bij de brug van Kanne afstappen. De situatie wordt nog op de voet gevolgd. De optocht in Eisden-dorp wordt verplaatst naar paaszondag 12 april. De stoet van Kinrooi vindt plaats op zondag 15 maart, maar de festiviteiten van deze namiddag gaan gewoon door vanaf 15u in De Bunker. In Lanaken gaat de stoet niet door, maar wordt verplaatst naar zondag 5 april. Vandaag wordt er wel nog wat gevierd in de lokale cafés en de carnavalisten kunnen terecht in een tent op het plein aan de kerk. Zuid-Limburg Ook de stoet in Tongeren wordt afgelast door het slechte weer. Een andere datum is er nog niet.