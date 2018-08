Headliner Travis Scott zal vrijdag 17 augustus niet optreden op Pukkelpop. Door onvoorziene verplichtingen met de MTV Music Awards kan de Amerikaanse rapper de Mainstage op vrijdag niet afsluiten. Wel had hij nog een boodschap voor de Belgische fans: "I love my fans in Belgium and look forward to performing for them in the very near future." Scott wordt vervangen door Charlotte de Witte, die haar set van donderdag in de Boiler Room speciaal zal aanpassen voor de Mainstage.