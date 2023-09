Geen stress bij Racing Genk voor Europees treffen tegen Fiorentina

door Dirk Billion

Als de sfeer zo ontspannen is morgen op de grasmat van de Cegeka-Arena als vanmiddag op de officiële persconferentie, dan wordt het een fijne nazomeravond voor Racing Genk. Coach en kapitein blikken zonder stress vooruit op het Europese treffen tegen Fiorentina. Wouter Vrancken ziet de Italianen als grote favoriet. Vorig jaar was Fiorentina nog halve finalist in de Conference League. Maar Genk gelooft in de eigen kansen.