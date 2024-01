Op je 18e je familie en vrienden achterlaten en naar Los Angeles verhuizen om te werken als acteur en televisiemaker. De ondertussen 31-jarige Maasmechelaar Jordy Tulleners deed het jaren geleden om zijn American Dream achterna te gaan. Jordy werkt intussen achter de schermen bij bekende programma's zoals Masterchef of Love Island, maar hij acteert ook in videoclips of televisiespotjes. Sinds kort zit Jordy ook op Tiktok, waar hij aan mensen laat zien hoe het is om te leven en te werken in Los Angeles. Jordy is momenteel in België voor de feestdagen en had met onze redactie een gesprek over zijn Amerikaanse carrière.