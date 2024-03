Na successen over de hele wereld krijgt de documentaire An Eternity Of You And Me van de Breese Sanne This eindelijk een première in België. De film is op 26 maart te zien in De Zeepziederij in Bree. De docu vertelt het verhaal van Sanne en haar man Albert die in Kopenhagen wonen en er een fertiliteitsbehandeling ondergaan. Het is een zeer hobbelig parcours, met heel wat tegenslagen, zonder omwegen gefilmd. Je zit als kijker in de bubbel van het koppel. En dat levert een beklijvende maar ook inspirerende documentaire op.