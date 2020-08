Geert Molenberghs: scholen helemaal open tot tweede middelbaar.

Het toelatingsexamen voor arts en tandarts is voor het eerst volledig digitaal en vindt op verschillende locaties plaats in kleine groepjes. Het Spectrumcollege in Lummen is één van de locaties in Limburg en biedt plaats aan 20 kandidaat-studenten. Scholen konden zich aanmelden om hun infrastructuur ter beschikking te stellen. Normaal gezien vond het toelatingsexamen op 7 juli plaats op de Heizel in Brussel, maar de datum is wegens corona verschoven naar 25 en 26 augustus.