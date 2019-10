Geert Verdickt van Buurman klaar voor solo-tour

En eindigen doen we met de laatste aflevering van onze reeks Jong Keukengeweld. Daarin portreteerden we u tien toprestaurants in Limburg met jonge chef-koks. Vandaag eindigen we in Hasselt bij 6 Zinnen. Dat wordt gerund door het huiselijke duo chef Jan Wouters en gastvrouw Karoline Juvyns. Het gastronomische restaurant is een rustpunt in Hasselt centrum. Karoline en Jan delen hun passie voor het culinaire topniveau en kunnen hard werken. Hun concept 100% Ons staat voor een totale inzet en voor de beslissing om alles zelf te doen.