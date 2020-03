Gehandicaptenvoorzieningen Open Thuis Limburg en De Wroeter getroffen door cyberaanval

Nog niet alle Limburgers nemen de coronamaatregelen serieus. Zo moest de politie in Diepenbeek een bar sluiten nadat deze stiekem geopend was. Twee klanten die buiten kwamen na hun prostitueebezoek kregen elk een boete van 250 euro. En in Heusden-Zolder vlogen twee jonge mannen op de bon omdat ze op een pleintje in hun wagen zaten te chillen. De lokale politiezones voeren dus controles uit, al zijn de maatregelen ook voor de Limburgse korpsen niet altijd even duidelijk. Zij vragen daarom betere en duidelijkere richtlijnen van de overheid.