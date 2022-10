Gehavend STVV trekt naar Westerlo

door Niels Christiaens

In het voetbal krijgt Racing Genk vanavond KV Mechelen over de vloer. De Kanaries komen morgen in actie op het veld van promovendus Westerlo. Bernd Hollerbach moet morgen puzzelen, want hij moet het doen zonder Bauer, Konaté en Al Dakhil. Vooral die laatste schorsing ligt nog op de maag in Sint-Truiden na de lichte tweede gele kaart tegen OHL vorige zaterdag. Wel opnieuw van de partij is Daniel Schmidt, de Japanse doelman is weer fit. Jo Coppens verkast weer naar de bank.