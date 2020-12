In onze reeks over de straffe Limburgers van 2020 trekt Rick De Leeuw vandaag naar Eddy Lion. Op 13 mei zag u in ons nieuws hoe de postbode een warm onthaal kreeg in Waltwilder nadat hij 45 dagen in het ziekenhuis had gelegen met corona. 26 dagen lag hij in een coma, maar hij herstelde op miraculeuze wijze. Eddy stond toen voor een lange revalidatie. Vandaag gaat Rick de Leeuw kijken hoe met de postbode uit Bilzen gaat.